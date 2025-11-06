Росія вночі атакувала Камʼянське на Дніпропетровщині

У ніч проти четверга, 6 листопада, Росія масовано атакувала Камʼянське на Дніпропетровщині дронами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Внаслідок атаки постраждали вісім людей. У місті виникло кілька пожеж, частково зруйновані дах і перекриття в одному з підʼїздів чотириповерхівки.

1 9















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Владислав Гайваненко / Telegram

Також удар пошкодив інфраструктуру, транспортне підприємство та авто.

Росіяни атакували дронами й Петропавлівську громаду Синельниківського району. Там зайнялася будівля комунального підприємства.

У Нікопольському районі російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і по Покровській громаді. Унаслідок удару пошкоджені пʼятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередачі.

Загалом над областю збили 13 безпілотників.