У Сербії тисячі людей зібралися на провладний мітинг

Понад 10 000 прихильників президента Сербії Александара Вучича вийшли в середу, 5 листопада, на вулиці Белграда, щоб підтримати його політику.
Про це повідомляє Reuters.
Перед будівлею парламенту прихильники Вучича, багато з яких приїхали до столиці автобусами, організованими його партією, махали національними прапорами й скандували: «Вучич — серб!» і «Сербія!», поки з гучномовців лунали патріотичні пісні.
За свідченнями очевидців Reuters, це було найбільше провладне зібрання цього року. Але за словами тих самих очевидців, ця кількість поступалася великим антикорупційним протестам, які відбулися в суботу та налічували десятки тисяч студентів і активістів.
- Протести в Сербії почалися рік тому після обвалення даху залізничного вокзалу в північному місті Нові-Сад, унаслідок чого загинули 16 людей. Ця подія викликала хвилю обурення через ймовірну корупцію та відсутність відповідальності, оскільки за рік ніхто так і не був притягнутий до відповідальності за інцидент.
- Студенти, правозахисники, науковці та представники опозиції, які вимагають дострокових виборів, звинувачують Вучича та його союзників у корупції, насильстві проти політичних опонентів, придушенні медіа та звʼязках з організованою злочинністю. Вучич та його союзники це заперечують.