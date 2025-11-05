ЄС затвердив кліматичну мету до 2040 року, передбачивши умови послаблення

Євросоюз схвалив оновлені цілі та зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів і адаптації до зміни клімату. Відповідний національно визначений внесок подадуть до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату перед кліматичним самітом.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Цей документ підтверджує мету ЄС щодо скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року та визнає домовленість про скорочення викидів на 90% до 2040 року в порівнянні з 1990 роком. При цьому, як пише Reuters, представники ЄС домовились про можливість послабити цю ціль.

Ослаблена ціль дозволить країнам купувати іноземні вуглецеві кредити, щоб покрити до 5% із мети скорочення викидів на 90%. Це фактично зменшить обов’язкове скорочення викидів для європейських промислових підприємств до 85%.

ЄС також погодився розглянути в майбутньому можливість використання міжнародних вуглецевих кредитів, щоб досягти ще 5% скорочення викидів до 2040 року — що потенційно зменшить внутрішню ціль ще на 5%.

Крім того, країни домовилися про ціль на 2035 рік — скоротити викиди в діапазоні від 66,25% до 72,5%.

У документі також йдеться про зобовʼязання потроїти потужності відновлюваної енергії в усьому світі та подвоїти рівень глобальної енергоефективності до 2030 року.

Крім того, новий НВВ підкреслює необхідність прискорити зусилля ЄС щодо перетворення енергетичного сектора переважно на вільний від викопного палива задовго до 2050 року.

Надалі цей документ подадуть до секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і включать до оновленого зведеного звіту НВВ. Звіт міститиме огляд глобальних зобовʼязань щодо скорочення викидів та розбіжностей у досягненні цілей Паризької угоди.