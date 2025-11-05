Вночі Росія запустила по Україні 80 ударних дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 5 листопада російська армія запустила по Україні 80 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Майже 50 з них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 61 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

У семи місцях влучили 18 дронів, у двох — впали уламки.