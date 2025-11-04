Україна освоює новий тип повітряної війни — дрон проти дрона. Світові медіа про російсько-українську війну 4 листопада

Про те, що Україна готується масово розгорнути дрони-перехоплювачі, пише Business Insider. Володимир Зеленський заявив, що до кінця листопада виробництво має сягнути 600—800 перехоплювачів на добу, за умови відсутності перебоїв через російські атаки чи диверсії. Це дешевша альтернатива західним ракетам ППО, які коштують мільйони, тоді як один перехоплювач обходиться в $3—6 тисяч. Україна фактично створює новий тип повітряної війни — дрон проти дрона, і цей досвід уважно вивчають армії по всьому світу, зазначає видання.

Російське вторгнення вплинуло на вищу освіту в Україні й докорінно змінило життя студентів і викладачів, розповідає американське видання соціальної спрямованості Truthout. Cтудентка Одеського національного університету імені Мечникова Юлія Берг розповіла медіа, що її студентські роки минули під звуки сирен і вибухів. У перший рік навчання вона мала друзів, відвідувала лекції, спілкувалася з викладачами, але після початку повномасштабного вторгнення всі її знайомі виїхали — хтось за кордон, хтось у безпечніші області. Вона залишилася сама і вчилася дистанційно, намагаючись адаптуватися до життя під постійними обстрілами. Через небезпеку, постійні тривоги й емоційне виснаження вчитись їй було дедалі важче. Юлія розповідає, що пережила безсоння, страх і відчуття безнадії — на зміну звичним студентським радощам прийшли тривога й боротьба за виживання.

Війна змінила карту України — і контраст між Харковом та Львовом це показує найяскравіше, зазначає The Economist. Харків, колишній промисловий центр лише за 40 км від російського кордону, потерпає від постійних обстрілів і занепаду внаслідок цього. Більшість середнього класу виїхала на захід країни, навчання у вишах перейшло в онлайн, а місто втратило половину студентів. Багато бізнесів, як-от ІТ-компанії чи логістичні фірми, скоротили штат чи перемістили офіси. Місцеві підприємці вважають, що Харкову знадобиться не менше десяти років на відновлення — і лише за умови стабільної безпеки.

Львів, навпаки, перетворився на головний магніт для людей та бізнесу. Завдяки близькості до Польщі місто стало воротами в ЄС і за час війни виросло до мільйона мешканців, прийнявши понад 150 тисяч переселенців зі сходу. Сюди переїхало близько 280 компаній, відкрилися новий індустріальний парк та університет, а Євросоюз планує модернізувати залізницю до Польщі й Румунії. Львівський мер Андрій Садовий говорить виданню про економічне піднесення й стабільність, тоді як Харків перетворюється на прифронтове місто з напівпорожніми вулицями. Аналітики, з якими поспілкувалося видання, вважають, що майбутнє України тепер тяжіє до заходу: Київ і Львів процвітатимуть. Столиця продовжуватиме приваблювати кошти, таланти та людей. Майбутнє Одеси теж безпечне — це головний порт України. Але значна частина сходу країни може перетворитися на «іржавий пояс», якому постійно загрожує війна.

