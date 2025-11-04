Стало відомо, коли в Києві встановлять головну ялинку

На Софійській площі в Києві у День святого Миколая — 6 грудня 2025 року встановлять головну новорічну ялинку країни.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в телеграмі.
Поруч також встановлять невелику ковзанку та кілька будиночків для продажу солодощів і гарячих напоїв. Окремих масових заходів проводити не будуть.
Фінансування різдвяно-новорічної локації візьмуть на себе меценати.
- Минулого року на Софійській площі 6 грудня засяяла 15-метрова білосніжна ялинка в блакитній гірлянді довжиною два кілометри.
Автор: Анастасія Зайкова