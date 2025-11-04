Новини

Стало відомо, коли в Києві встановлять головну ялинку

Дата:

На Софійській площі в Києві у День святого Миколая — 6 грудня 2025 року встановлять головну новорічну ялинку країни.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в телеграмі.

Поруч також встановлять невелику ковзанку та кілька будиночків для продажу солодощів і гарячих напоїв. Окремих масових заходів проводити не будуть.

Фінансування різдвяно-новорічної локації візьмуть на себе меценати.

Автор: Анастасія Зайкова