Сербські силовики затримали під час протестів 37 людей

Під час антиурядових протестів у сербських містах Белград та Новий Сад затримали 37 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Містяни вийшли на протести 1 листопада на тлі річниці трагедії на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, де обвалився дах, внаслідок чого загинуло 16 людей.

Зокрема, протестувальники зібралися біля парламенту в Белграді на підтримку голодування, яке розпочала Діяна Хрка, чий син був серед загиблих під час інциденту.

Хрку та її прихильників тримали за огорожею, що відокремлювала намети прихильників президента Сербії Александера Вучича, які з березня блокували бульвар перед будівлею парламенту.

Сотні протестувальників зіткнулися з прихильниками Вучича. Поліція розігнала натовп, коли протестувальники почали кидати фаєри, та затримала 37 людей.