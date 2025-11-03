Віцеканцлер Німеччини пропонує припинити весь імпорт сталі з РФ

Напередодні «сталевого саміту» віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Ларс Клінгбайль закликав до швидкого і повного припинення всього імпорту сталі з Росії.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

Клінгбайль пропонує натомість збільшити внутрішнє виробництво в Німеччині та по всій Європі з акцентом на кліматично чисту, високоякісну сталь. Пріоритетними секторами він назвав інфраструктуру та автомобільну промисловість.

Обговорити пропозицію політики зможуть під час зустрічі 6 листопада, куди канцлер Фрідріх Мерц запросив представників сталеливарної промисловості та премʼєр-міністрів федеральних земель з виробництва сталі — Північний Рейн-Вестфалія, Нижню Саксонію, Бранденбург та Саарланд.

«Сталеві сляби, вироблені в Росії та оброблені далі в ЄС, все ще звільнені від санкцій. Ви не можете пояснити жодному працівнику нашої сталеливарної промисловості, чому Європа все ще тримає ринок відкритим для Путіна», — заявив міністр.

Німецька сталеливарна промисловість потерпає від кризи в клієнтських секторах, особливо в автомобільній промисловості. Проблеми для галузі створюють зростання цін на енергоносії, дешевий імпорт, зокрема з Китаю, витрати на більш екологічно чисте виробництво сталі та високі тарифи на імпорт сталі зі США, пише Spiegel.

Німеччина, ЄС і російська сталь

У вересні найбільша металургійна компанія Німеччини Thyssenkrupp Steel різко засудила імпорт металопродукції з Росії, повідомляло німецьке медіа Oldenburger Onlinezeitung.

За даними Німецької асоціації сталі, російський імпорт до ЄС сталевих злитків і так званих напівфабрикатів — тобто заготовок, що вже сформовані із сирої сталі, але ще не перероблені на готову продукцію — у 2025 році зріс до 3,56 млн тонн проти 3,26 млн тонн у попередньому році.

Компанія Thyssenkrupp Steel висловила невдоволення тим, що ЄС дозволяє масовий імпорт сталі з Росії, тоді як німецька промисловість стикається зі скороченням робочих місць і фінансує російську воєнну економіку, купуючи сляби.

Вже в жовтні Єврокомісія представила офіційну пропозицію щодо захисту внутрішнього сталеливарного сектора ЄС — обсяг безмитного імпорту має скоротитися майже вдвічі, а тариф на імпорт, що перевищує цю суму, має бути подвоєний до 50%, повідомлялося в пресрелізі ЄК.

Автор: Анастасія Зайкова