Трамп погрожує Нігерії військовими діями «через ставлення до християн»

Президент США Дональд Трамп 1 листопада заявив, що звернувся до Міністерства оборони з проханням підготуватися до можливих «швидких» військових дій в Нігерії, якщо ця африканська країна не вживе заходів щодо вбивства християн. Він також написав у Truth Social, що уряд США негайно припинить будь-яку допомогу Нігерії.

Про це пише Reuters.

«Цим я наказую нашому Міністерству війни підготуватися до можливої операції. Якщо ми нападемо, це буде швидко, жорстоко та із задоволенням — так само, як ті терористичні покидьки нападають на наших ДОРОГИХ християн!» — написав Трамп.

Міністр оборони США Піт Гегсет теж опублікував пост у соціальних мережах.

«Військове міністерство готується до дій. Або уряд Нігерії захищатиме християн, або ми вбʼємо ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини», — написав він в X.

Пост Трампа про Нігерію зʼявився через день після того, як його адміністрація повернула Нігерію до списку «країн, які викликають особливе занепокоєння» та які, на думку США, порушили релігійну свободу. Також в цьому списку — Китай, Мʼянма, Північна Корея, Росія і Пакистан.

Трамп визнав Нігерію країною, що викликає занепокоєння, ще під час свого першого терміну в Білому домі. Його наступник Джо Байден викреслив її зі списку у 2021 році.