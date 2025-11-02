Вночі росіяни атакували Україну дронами й балістичними ракетами. Скільки збила ППО

У ніч проти 26 жовтня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети «Іскандер» і 79 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ракети запускали з Брянської області. Дрони атакували з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 67 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Одна балістична ракета і 12 дронів влучили в шести місцях, у двох — впали уламки.