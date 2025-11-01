Росіяни вночі запустили по Україні 223 дрони

У ніч на 1 листопада росіяни атакували Україну 223 безпілотниками, близько 140 з них — «шахеди».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знешкодила 206 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА в семи місцях. Зокрема, під ударом була Чернігівщина: дрони вдарили по сільгосппідприємству в Корюківці та по Новгороду-Сіверському.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Також росіяни атакували Полтавщину. На території одного з об’єктів газовидобувної галузі сталась пожежа.