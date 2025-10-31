Reuters: Netflix обдумує придбання Warner Bros Discovery. Це може дати йому контроль над «Гаррі Поттером» і персонажами DC Comics

Стримінговий сервіс Netflix активно розглядає можливість купити кіновиробництво та стримінговий бізнес Warner Bros Discovery.

Про це агентству Reuters повідомили джерела.

Як повідомили два джерела, сервіс найняв інвестиційний банк Moelis & Co, який раніше консультував Skydance Media під час її успішної спроби придбати Paramount Global, щоб оцінити потенційну пропозицію. Netflix також отримав доступ до data room — сховища, де містяться фінансові дані, необхідні для подання офіційної заявки.

Якщо Netflix отримає у власність кіновиробництво Warner Bros, це дасть їй контроль над одними з найуспішніших історій та персонажів Голлівуду, зокрема франшизами «Гаррі Поттер» і DC Comics.

Телевізійна студія Warner Bros також виробляє багато популярних серіалів Netflix, серед яких оригінальні шоу Running Point, You та Maid. HBO та його супутній стримінговий сервіс додадуть більше престижних драм і передплатників.

Генеральний директор Netflix Тед Сарандос минулого тижня заявив інвесторам, що компанія зазвичай «більше будує, ніж купує», але все ж розглядає можливості придбань.

Сарандос уточнив, що Netflix не зацікавлена в купівлі кабельних телеканалів Warner Bros Discovery, до яких входять CNN, TNT, Food Network і Animal Planet.