Убитий російський солдат — 12 балів, поранений — вісім. Світові медіа про російсько-українську війну 31 жовтня

Українські далекобійні дрони суттєво змінили хід війни: вони вже не просто стримують ворога, а дістають його в тилу, розповідає Associated Press. Безпілотники, що здатні долати понад тисячу кілометрів і бити по нафтопереробних заводах, логістичних вузлах і паливних базах у глибині Росії, збирають у таємних майстернях по всій країні. На секретному місці запуску командир, який керує операцією — широкоплечий чоловік із позивним «Фідель», спостерігає через прилади нічного бачення, як дрони піднімаються в зоряне небо. «Дрони розвиваються. Замість 500 кілометрів вони тепер пролітають тисячу. Успіх операції залежить від трьох факторів: дронів, людей і планування. Ми хочемо досягти найкращого результату. Для нас це свята місія», — каже він виданню. Значна частина українського повітряного флоту — власного виробництва. Наприклад, дрон «Лютий» — це робоча конячка нічних атак: його легко зібрати, сховати та можна постійно доопрацьовувати, аби він проходив через ретельно контрольований ворогом повітряний простір.

Розмірковуючи про людські втрати, Фідель каже, що цілей досягають менше ніж 30% дронів, тому ретельне планування є життєво необхідним. Утім, стратегічна ефективність безпілотників очевидна: Москва більше не може вважати власну територію безпечною. «Ми воюємо, щоб наші діти жили у вільній демократичній країні, — каже Фідель. — І зараз ми отримуємо досвід, який використовуватиме кожна країна світу, платячи за це своїм життям і життями наших друзів».

Поранити російського солдата? Вісім балів. Убити одного? Це вже 12. Пілот російського дрона вартує більше: 15 балів за поранення і 25 за знищення. Захоплення російського солдата живим за допомогою дрона — це джекпот, 120 балів. «Це жорстока гра — людські життя перетворюються на очки», — сказав 33-річний командир безпілотника українського полку безпілотних систем «Ахіллес» із позивним «Стан». Утім, ця гра ефективна, пише The New York Times.

Український уряд започаткував змагання торік у серпні в тестовому режимі. Зараз команди змагаються за бали, щоб придбати спорядження українського виробництва, включно з базовими дронами спостереження та більшими апаратами з потужною вибухівкою, через внутрішній магазин зброї. Що більше балів отримує підрозділ, то кращі речі він може придбати, гарантуючи, що ресурси отримають ті команди, які найкраще їх використовують. Це цифровий варіант миттєвого задоволення від традиційних нагород для солдатів, таких як медалі чи підвищення, при якому виграші йдуть на військові потреби, зазначає видання.

Угода між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном про річну паузу в експортних обмеженнях дала Європі короткий перепочинок у торговельних суперечках, пише Politico. Це гарна новина для бізнесу, але водночас і тривожний сигнал: США і Китай зосереджені одне на одному, а інтереси ЄС залишаються осторонь.

Європа досі не змогла переконати Пекін припинити підтримку Росії, що викликало жорстку реакцію Китаю на європейські санкції. Тимчасове «затишшя» дає ЄС шанс нарешті диверсифікувати постачання критичної сировини, адже більшість її запасів контролює Китай. Утім, чекати на домовленості США і Китаю ризиковано. Європі потрібен власний, незалежний канал діалогу з Пекіном, вважає колишній головний торговельний переговірник ЄС Ігнасіо Гарсія Берсеро.

