Убивство українського підлітка в Ірландії: тіло хлопця досі не повернули з-за кордону

Тіло підлітка Вадима Давиденка, якого вбили в Ірландії, поки що не повернули в Україну.

Про це повідомило посольство України в Ірландії.

Цього тижня в Дубліні перебувала родина загиблого. Разом з консулом вони зустрілися з представниками поліції Ірландії, Служби у справах дітей та сім’ї та інших відповідних служб.

У посольстві додали, що репатріацію тіла українця зможуть провести після того, як місцеві правоохоронці завершать необхідні слідчі дії, а органи влади нададуть відповідний дозвіл.

Убивство Вадима Давиденка в Ірландії

15 жовтня в центрі розміщення неповнолітніх шукачів притулку на півночі Дубліну (Ірландія) вбили 17-річного підлітка з України Вадима Давиденка.

Попередньо, між Давиденком та підлітком із Сомалі сталась суперечка. Другого хлопця затримали на місці, але згодом доставили до лікарні через поранення. Також постраждала жінка-доглядальниця комплексу, яка намагалась зупинити бійку.

Згодом підлітку висунули звинувачення в убивстві Давиденка. 21 жовтня його взяли під варту.