Російському командиру оголосили підозру в причетності до вбивств 17 жителів Бучі

Командиру одного зі взводів російської армії в Україні оголосили підозру. За його наказом під час окупації Бучі на Київщині в березні 2022 року було вбито 17 цивільних.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Він — один із шести російських військових, підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів у Бучі.

За даними слідства, 7 березня 2022 року військові 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ під командуванням лейтенанта встановили контроль над районом «Лісова Буча».

Там вони проводили так звану «фільтрацію» щодо місцевих — обшукували, катували і вбивали проукраїнськи налаштованих цивільних, які, на їхню думку, могли допомагати Силам оборони України.

Упродовж березня 2022-го підлеглі цього офіцера вбили щонайменше 17 людей. Щоб приховати злочини, тіла деяких вбитих окупанти спалювали.

Командир взводу закликав підлеглих чинити звірства, переконуючи їх у безкарності. Він організував систему звітування, завдяки якій контролював усі їхні дії на окупованій території.

Крім того, сам командир брав безпосередню участь у жорстокому поводженні з трьома цивільними та погрожував їм убивством.

Його притягнули до відповідальності за трьома формами воєнного злочину — віддання злочинного наказу, безпосереднє вчинення злочину спільно з іншими військовослужбовцями та командна відповідальність (відповідальність за злочини, вчинені підлеглими).