Вибух на «Укрпошті» в Києві. Поліція затримала відправника посилки

За підозрою в причетності до вибуху в одному з київських відділень «Укрпошти» 30 жовтня затримали чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Ним виявився 40-річний мешканець Тернополя. Під час обшуків у його квартирі знайшли ще десяток боєприпасів.
За попередніми даними слідства, чоловік робив гравіювання на боєприпасах і відправляв їх поштою.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За це чоловікові загрожує позбавлення волі до семи років.
- Увечері 30 жовтня в сортувальному центрі «Укрпошти» в Солом’янському районі Києва під час огляду посилки стався вибух. Постраждали пʼятеро людей — працівники пошти і фахівці митної служби. Посилка мала відправитися за кордон.