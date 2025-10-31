Про те, як росіяни заманюють сербів воювати проти України, йдеться в розслідуванні Balkan Insight. У Сербії та в Боснії і Герцеговині, де теж живе чимало етнічних сербів, участь у закордонних війнах заборонена, але досі через соцмережі там набирають десятки людей. Рекрутери обіцяють великі гроші, російське громадянство і пільги для сімей. Серед організаторів — відомі сербські бойовики Деян Берич і Давор Савичич, які воюють на боці Росії ще з 2014 року та пов’язані з військовою розвідкою РФ (ГРУ).

Після указу Путіна 2025 року, який дозволив іноземцям служити в російській армії навіть без запровадження воєнного стану, у Телеграм з’явилося більше оголошень про набір. Журналісти, які діяли під прикриттям, встановили контакт із рекрутерами, ті запропонували поїздку до Москви, коротке навчання і службу в новому підрозділі, що складатиметься лише із сербів. Рекрути отримують інструкції не надсилати жодних повідомлень із Росії та приїжджати під виглядом туристів і рекомендують обирати навчання на снайперів або операторів БпЛА, уникаючи піхотних підрозділів з міркувань безпеки. Учасників заспокоюють, що навчання триватиме лише два тижні, після чого їх відправлять воювати на Донеччину. Правоохоронці Сербії та Боснії формально такі випадки розслідують, але поки що ніхто з відомих вербувальників не поніс відповідальності, пише видання.

Європа мусить знайти кошти, щоб Україна могла далі воювати. І це не просто болючий фінансовий обов’язок, а історичний шанс змінити баланс сил, пише The Economist. Якщо ЄC погодиться фінансувати війну протягом наступних чотирьох-п’яти років (загальна потреба $390 мільярдів), це, ймовірно, спровокує економічну кризу в Росії та зажене Путіна в кут. Другий великий виграш для Європи — зменшення військової залежності від США, що необхідне через хитку позицію Трампа щодо НАТО. Довгострокові фінансові зобов’язання перед Києвом допоможуть Європі наростити власні військові та промислові м’язи.

Річні витрати для членів НАТО (без США) зростуть до 0.4% ВВП, що є цілком посильним, вважає видання. Альтернатива — програш України, що створить нестабільну державу, чию армію і промисловість Путін зможе використати для подальших загроз. Щоб зібрати потрібні кошти, Європа повинна використати заморожені російські активи (хоча їх не вистачить) та, ймовірно, піти на спільні запозичення (випуск загальних облігацій), які зміцнять євро.

