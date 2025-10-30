У застосунку «Резерв+» зʼявилася відстрочка для батьків-одинаків

Міністерство оборони розширило перелік відстрочок від мобілізації в застосунку «Резерв+». Тепер батьки-одинаки можуть оформити її онлайн.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Це стосується батьків і матерів, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер чи втратив батьківські права.

Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно подати запит у застосунку «Резерв+».

Після того як система перевірить наявність підстав у державних реєстрах і підтвердить запит, відстрочку нададуть автоматично, а інформація про це зʼявиться в електронному військовому документі.

Для отримання цього типу відстрочки в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

У Міноборони зазначають, що процес зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок і відвідування ТЦК.