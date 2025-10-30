Горбаті кити несподівано рано повернулись у район Антарктичного півострова, де знаходиться «Вернадський»

Горбаті кити повернулися в район Антарктичного півострова, де розташована українська станція «Академік Вернадський».

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Цю ж інформацію підтверджує міжнародний ресурс Happywhale, куди завантажують фото спостережень за китами науковці й аматори з усього світу.

За його даними, перших горбачів цього сезону побачили 20 і 22 жовтня пасажири судна Silver Wind у затоці Даллманна та бухті Орн. Українські полярники зареєстрували китів 25 жовтня, однак південніше — у протоці Лемейр.

Нині це найраніша весняна реєстрація горбачів у районі «Вернадського» — як за спостереженнями українських науковців, так і за даними Happywhale.

Щороку саме навесні горбаті кити Південної півкулі повертаються з місць розмноження неподалік екватора до антарктичних вод, багатих на криль. До української станції приходять переважно представники популяції G, які розмножуються біля західних узбереж Південної та Центральної Америки.

В Антарктиці горбачі будуть живитися до пізньої осені — тобто до травня.

Комплексні дослідження китоподібних, які тривають на «Вернадському» з 2018 року, показали: частина цих тварин залишається тут навіть узимку. Українські біологи регулярно спостерігали їх у червні та липні, а акустичний моніторинг «виявляв» і в серпні.