Найбільший ядерний реактор Європи став полем битви за оборону України. Світові медіа про російсько-українську війну 29 жовтня

Політики з Німеччини та Польщі, куди з-поміж всіх країн ЄС виїхало найбільше українців, попереджають, що їхня гостинність може закінчитися. Як пише Politico, у цих країнах помітили різке зростання кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають після спрощення правил виїзду для українців до 22 років. Хоча загалом німці й поляки продовжують підтримувати Україну, ультраправі політики вже активно використовують тему «втечі» чоловіків у власній агітації. За даними польських прикордонників, від початку 2025 року до кінця серпня кордон з Польщею перетнули понад 45 тисяч українських чоловіків, а до жовтня ця цифра зросла майже до 100 тисяч. У Німеччині кількість хлопців 18―22 років, які в’їжджають до країни, зросла з 19 на тиждень у серпні до понад півтори тисячі в жовтні.

Німецькі консерватори, зокрема партія канцлера Фрідріха Мерца, попереджають: якщо суспільство почне вважати, що українці тікають від військової служби, підтримка Києва може ослабнути. А польська ультраправа партія «Конфедерація» заявила: «Польща не може бути притулком для чоловіків, які мали б захищати свою країну, але перекладають витрати на наших платників податків».

Щоб добути воду з листя дерев, гілки на кілька годин обгортають поліетиленовим пакетом. Після кип’ятіння ця рідина стає придатною для пиття. Це не порада для виживання, а вірусний «лайфхак» із тимчасово окупованої Росією частини Донеччини, де загострюється криза з водою, розповідає AI Jazeera. Більшість із приблизно 3,5 мільйона жителів регіону страждають від нестачі води через недбалість окупаційної влади. 29-річна Анна, мати двох дітей з Донецька, сказала виданню: «Ми повільно вмираємо від спраги. Замість приймати ванну або душ, діти витираються мокрою ганчіркою. Донецьк тепер як Сахара». Протягом більшої частини 2025 року жителі мали водопровідну воду лише кілька годин на тиждень.

У Донецьку вода з крана часто «їдка, жовта або коричнева», її необхідно кип’ятити та фільтрувати. Жителі міста також розповідають, що їм нічим змивати туалети, тому доводиться використовувати пластикові пакети для збору фекалій. Водночас неконтрольований видобуток корисних копалин отруює решту водних джерел хімікатами, метаном, канцерогенами й радіоактивними ізотопами. Експерти, з якими поговорило видання, попереджають, що регіон перетворився на «екологічну бомбу сповільненої дії».

Про те, що захоплена російськими військами ЗАЕС залишається потенційною гарячою точкою, пише The Independent. Намагаючись підключити станцію до своєї електромережі, Росія створює ризик ядерної катастрофи, пише медіа. Через бої та підрив Каховської дамби реактори, що потребують постійного охолодження, регулярно втрачають живлення і воду. Міський голова тимчасово окупованого Енергодару Дмитро Орлов назвав найгірший сценарій: «Вода зрештою випарується з охолоджувального ставка, і ядерне паливо не буде чим охолоджувати. Бетон може розплавитись, і все піде у ґрунтові води. За оцінками, кількість ядерного палива [на ЗАЕС] приблизно в десять разів більша, ніж у Чорнобилі».

Невелика команда інспекторів МАГАТЕ регулярно перевіряє станцію та повідомляє про військові навчання і вибухи на об’єкті й навколо нього. Коли на ЗАЕС відновили живлення, директор МАГАТЕ Маріо Гроссі: «Те, що колись було майже немислимим — атомна електростанція, що регулярно втрачає зовнішнє живлення — на жаль, стало звичайним явищем під час цієї руйнівної війни».

