Парламент Франції ухвалив зміни до закону про сексуальне насильство. Поштовхом стало масове зґвалтування Жизель Пеліко

Сенат Франції 29 жовтня схвалив законопроєкт, що змінює юридичне визначення зґвалтування та інших сексуальних домагань. Минулого тижня ультраправі, включно з партією Марін Ле Пен «Національне обʼєднання», були єдиною парламентською групою, яка проголосувала проти закону в Нижній палаті Національних зборів.

Про це пише France 24.

У законопроєкті зазначено, що «будь-який сексуальний акт без згоди є сексуальним насильством». Згода визначається як «добровільно надана, усвідомлена, конкретна, попередня та відклична» й оцінюється «з урахуванням обставин». У тексті йдеться, що «не можна зробити висновок про згоду виключно з мовчання або відсутності реакції жертви».

Поштовхом до змін у законодавстві став широко відомий судовий процес у справі про масове зґвалтування Жизель Пеліко. Законопроєкт представили в січні, лише через кілька тижнів після того, як 51 чоловіка засудили за зґвалтування і жорстоке поводження з Жизель Пеліко.