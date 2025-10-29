ВМС України отримали нові катери від Швеції та Норвегії

Військово-морські сили України отримали катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії. Такі катери вже перебувають на озброєнні українського флоту, і тепер їх стало ще більше — зʼявився повний дивізіон на базі цієї техніки.

Про це повідомляє командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

CB90 входять до числа найкращих у світі катерів та використовуються у багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО. Вони швидкісні, маневрові та надійні. Призначені для виконання різноманітних завдань: від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства.

Катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки.

«Особисто протестував Combat Boat 90 у дії. Переконаний, що ці катери стануть потужним інструментом у руках наших воїнів», — додав Неїжпапа.