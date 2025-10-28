AP: США намагалися підкупити особистого пілота лідера Венесуели Ніколаса Мадуро

Федеральний агент США запропонував особистому пілоту президента Венесуели Ніколаса Мадуро таємно перенаправити літак диктатора в місце, де американські спецслужби могли б його заарештувати. За це пілоту обіцяли величезну винагороду.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела.

Агент Міністерства внутрішньої безпеки США Едвін Лопес зробив пропозицію полковнику ВПС Венесуели Бітнеру Вільєгасу під час таємної зустрічі в ангарі аеропорту Домініканської Республіки. Розмова була напруженою — пілот не дав чіткої відповіді, але залишив свій номер телефону.

Протягом наступних 16 місяців Лопес підтримував зв’язок із Вільєгасом через зашифровані месенджери, навіть після своєї відставки. За даними трьох американських чиновників, історія «має всі риси шпигунського трилера».

Операція почалася у квітні 2024 року, коли до посольства США в Домінікані звернувся інформатор з відомостями про літаки, якими користувався Мадуро. Лопес, колишній рейнджер армії США, отримав дозвіл на розслідування і вийшов на Вільєгаса — особистого пілота президента.

Під час розмови Лопес запропонував пілоту доставити Мадуро до однієї з локацій під контролем США — Домінікани, Пуерто-Рико або бази Гуантанамо — в обмін на винагороду. Проте Вільєгас не погодився.

Після невдачі Лопес продовжував писати йому, надсилаючи посилання на пресрелізи Мінʼюсту США про винагороду в $50 мільйонів за затримання Мадуро. Вільєгас зрештою заблокував агента, звинувативши його в боягузтві.

«Ми, венесуельці, з іншого тіста. Ми не зрадники», — написав він.

Згодом противники Мадуро спробували залякати президента, публічно натякнувши на можливу зраду Вільєгаса. Американський політик Маршалл Біллінгслі привітав пілота з днем народження в соцмережі X, опублікувавши його фото, зроблене під час зустрічі з Лопесом.

За кілька хвилин після цього один з президентських літаків Мадуро несподівано повернувся в Каракас. Венесуельські соцмережі вибухнули припущеннями про затримання пілота. Проте за кілька днів Вільєгас зʼявився в ефірі державного телебачення поруч з міністром внутрішніх справ Діосдадо Кабелло, який назвав його «непохитним патріотом».