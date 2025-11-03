Google запускає безкоштовну практичну програму «ШІ для бізнесу»

Google відкриває реєстрацію на безоплатний практичний курс «ШІ для бізнесу» для тих, хто хоче стати лідером змін у своїй компанії й навчитися ефективно і безпечно застосовувати ШІ-інструменти на практиці.
Google Україна реалізує цю програму за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та української edtech-компанії «Едера».
Для кого курс:
- власників бізнесів і підприємців, які мають обмежений час і шукають способи, як ШІ може стати їхнім асистентом чи навіть ШІ-командою для реалізації планів;
- менеджерів і керівників, які прагнуть оптимізувати витрати, підвищити ефективність команди та ухвалювати кращі рішення на основі даних;
- фахівців, які хочуть працювати продуктивніше, отримати конкурентну перевагу та навчитися застосовувати ШІ у своїй ролі.
Формат навчання:
- короткі відеоуроки (до 15 хвилин) з практичними прикладами, можливістю переглядати в зручний час і у власному темпі;
- онлайн-зустрічі та воркшопи з експертами наживо;
- підтримка під час навчання від однодумців-практиків, які впроваджують ШІ у своїх компаніях;
- менторські сесії для 100 учасників.
Програма курсу
Курс триватиме пʼять тижнів і побудований на реальних бізнес-кейсах. Усі матеріали подані у форматі простих покрокових прикладів, що не потребують технічних знань.
Тиждень 1. Основи ШІ — трансформація бізнесу, безпека, етика та базові інструменти ШІ для підвищення ефективності.
Тиждень 2. Зростання бізнесу — маркетинг, контент і залучення нових клієнтів за допомогою ШІ.
Тиждень 3. Оптимізація процесів — автоматизація рутинних завдань, вдосконалення бізнес-процесів, підвищення ефективності команд.
Тиждень 4. Аналітика та фінанси — робота з даними, аналіз ринків, пошук нових можливостей зростання.
Тиждень 5. Власна ШІ-стратегія — створення покрокового плану впровадження ШІ у вашій компанії.
По завершенню курсу всі учасники отримають сертифікат, а 100 найактивніших учасників — потраплять до менторської програми, де експерти допоможуть розробити та реалізувати власну ШІ-стратегію.
Початок навчання — 10 листопада. Учасники щотижня будуть отримувати записані навчальні відео та зможуть долучатися наживо до онлайн-вебінарів. Під час зустрічей буде можливість поставити запитання спікерам і взяти участь у грі Kahoot!, де на найактивніших чекатимуть нагороди від Google.
Дізнатися більше деталей та зареєструватися на курс можна на сайті за посиланням.
Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи і навчання можна знайти ось тут.