Google запускає безкоштовну практичну програму «ШІ для бізнесу»

Google відкриває реєстрацію на безоплатний практичний курс «ШІ для бізнесу» для тих, хто хоче стати лідером змін у своїй компанії й навчитися ефективно і безпечно застосовувати ШІ-інструменти на практиці.

Google Україна реалізує цю програму за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та української edtech-компанії «Едера».

Для кого курс:

власників бізнесів і підприємців, які мають обмежений час і шукають способи, як ШІ може стати їхнім асистентом чи навіть ШІ-командою для реалізації планів;

менеджерів і керівників, які прагнуть оптимізувати витрати, підвищити ефективність команди та ухвалювати кращі рішення на основі даних;

фахівців, які хочуть працювати продуктивніше, отримати конкурентну перевагу та навчитися застосовувати ШІ у своїй ролі.

Формат навчання:

короткі відеоуроки (до 15 хвилин) з практичними прикладами, можливістю переглядати в зручний час і у власному темпі;

онлайн-зустрічі та воркшопи з експертами наживо;

підтримка під час навчання від однодумців-практиків, які впроваджують ШІ у своїх компаніях;

менторські сесії для 100 учасників.

Програма курсу

Курс триватиме пʼять тижнів і побудований на реальних бізнес-кейсах. Усі матеріали подані у форматі простих покрокових прикладів, що не потребують технічних знань.

Тиждень 1. Основи ШІ — трансформація бізнесу, безпека, етика та базові інструменти ШІ для підвищення ефективності.

Тиждень 2. Зростання бізнесу — маркетинг, контент і залучення нових клієнтів за допомогою ШІ.

Тиждень 3. Оптимізація процесів — автоматизація рутинних завдань, вдосконалення бізнес-процесів, підвищення ефективності команд.

Тиждень 4. Аналітика та фінанси — робота з даними, аналіз ринків, пошук нових можливостей зростання.

Тиждень 5. Власна ШІ-стратегія — створення покрокового плану впровадження ШІ у вашій компанії.

По завершенню курсу всі учасники отримають сертифікат, а 100 найактивніших учасників — потраплять до менторської програми, де експерти допоможуть розробити та реалізувати власну ШІ-стратегію.

Початок навчання — 10 листопада. Учасники щотижня будуть отримувати записані навчальні відео та зможуть долучатися наживо до онлайн-вебінарів. Під час зустрічей буде можливість поставити запитання спікерам і взяти участь у грі Kahoot!, де на найактивніших чекатимуть нагороди від Google.

Дізнатися більше деталей та зареєструватися на курс можна на сайті за посиланням.

Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи і навчання можна знайти ось тут.