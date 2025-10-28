Гепард Хафер став очільником наглядової ради «Укрзалізниці», Сергій Лещенко — його заступником

Члени наглядової ради «Укрзалізниці» на своєму першому засіданні у жовтні 2025 року переобрали Гепарда Хафера головою наглядової ради.
Про це йдеться на сайті компанії.
Гепард Хафер очолює наглядову раду з 2 лютого 2022 року. Його заступник також не змінився — це колишній журналіст Сергій Лещенко.
Окрім Хафера, який має досвід роботи в Deutsche Bahn, і Лещенка, який представляє державу, до складу наглядової ради увійшли:
- Ельжбета Ева Беньковська, колишня міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;
- Максим Мокляк, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;
- Анатолій Амелін, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;
- Давид Ломджарія, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова наглядової ради «Укроборонпрому» — представник держави.
Представником держави у наглядовій раді також залишається Олександр Камишін, якого призначили восени минулого року.
- Кабінет міністрів наприкінці 2024 року повернув конкурсний відбір членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця», призупинений від початку воєнного стану в Україні.