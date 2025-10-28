Санкції змусили російський «Лукойл» продавати свої активи за кордоном

Російська нафтова компанія «Лукойл» вирішила продати свої активи за кордоном через запровадження санкцій до неї та дочірніх компаній.

Про це йдеться на сайті «Лукойлу».

Розгляд пропозицій від потенцій покупців вже стартував, пише компанія.

«Лукойл» продаватиме активи в межах ліцензії, яку видало Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Однак для цього треба звернутися за продовженням дії ліцензії для забезпечення роботи міжнародних активів до завершення угод, зазначає підприємство.

Санкції США проти «Лукойлу» та «Роснафти»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також дочірніх компаній 23 жовтня. До списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Вже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Зокрема, акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

На «Роснафту» і «Лукойл» припадає близько половини щоденного видобутку нафти в Росії. До прикладу, «Роснафта» генерує близько 17% доходів бюджету Росії.

Автор: Анастасія Зайкова