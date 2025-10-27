Дитячого тренера із джиу-джитсу підозрюють у сексуальному насильстві над 11-річною ученицею

Дитячому тренеру з бразильського джиу-джитсу оголосили підозру в сексуальному насильстві над малолітньою ученицею.

Про це повідомила пресслужба Київської прокуратури.

Слідство встановило, що 37-річний професійний спортсмен проводив індивідуальні тренування для дітей із джиу-джитсу. Під час одного з таких занять чоловік залишився наодинці з дитиною, роздягнув її та вчинив сексуальне насильство.

Тренер скористався тим, що дівчинка має вади мовлення, «довіряє йому і не розкаже про це батькам».

Чоловіку повідомили про підозру в сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. Йому загрожує увʼязнення на строк від п’яти до десяти років.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.