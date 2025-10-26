Бійці ГУР атакували три радіолокаційні станції та десантний катер окупантів у Криму

Українські розвідники завдали чергового удару по військових об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму і знищили три радіолокаційні станції та десантний катер окупантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР «Примари» продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові», — йдеться в дописі.

Цього разу цілями розвідників стали:

РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф»;

РЛС П-18 «Терек»;

РЛС 55Ж6У «Небо-У»;

десантний катер «БК-16».

Нещодавно українські розвідники за два дні знищили три російські системи протиповітряної оборони загальною вартістю понад $250 мільйонів.