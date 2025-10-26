Вночі росіяни атакували житлові райони Києва — є загиблі (оновлено)

У ніч проти 26 жовтня росіяни атакували Київ дронами.

Про наслідки повідомляє мер столиці Віталій Кличко і мінстр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед них 19-річна дівчина і її 46-річна мати. Постраждали 29 людей, з них семеро — діти. Наймолодшому пораненому чотири роки. Госпіталізували сімох постраждалих, серед них двоє дітей.

Найсильніше постраждала девʼятиповерхівка у Деснянському районі. Через падіння уламків дрона сталось загоряння на рівні 4—7 поверхів. Ще в одній девʼятиповерхівці пошкоджені фасад і перекриття між шостим і восьмим поверхами.

В Оболонському районі уламки дрона впали на 16-поверховий будинок. Пошкоджена квартира.