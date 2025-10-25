Пентагону анонімно задонатили $130 млн за зарплати військовим під час шатдауну

Пентагон отримав анонімну пожертву на суму $130 мільйонів, щоб компенсувати витрати на зарплати й пільги військовослужбовців під час шатдауну.

Про це пише NBC News.

Міністерство оборони прийняло пожертву в межах своїх «загальних повноважень щодо прийняття подарунків», повідомив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

«Пожертву зробили за умови, що її використають для компенсації витрат на зарплати й пільги військовослужбовців», — сказав Парнелл.

Трамп оголосив, що пожертву зробив «патріот» і «мій друг», не назвавши його імені. За його словами, ця людина висловила бажання компенсувати будь-який дефіцит коштів, спричинений зупинкою роботи уряду.