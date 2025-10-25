Пентагону анонімно задонатили $130 млн за зарплати військовим під час шатдауну

Пентагон отримав анонімну пожертву на суму $130 мільйонів, щоб компенсувати витрати на зарплати й пільги військовослужбовців під час шатдауну.
Про це пише NBC News.
Міністерство оборони прийняло пожертву в межах своїх «загальних повноважень щодо прийняття подарунків», повідомив головний речник Пентагону Шон Парнелл.
«Пожертву зробили за умови, що її використають для компенсації витрат на зарплати й пільги військовослужбовців», — сказав Парнелл.
Трамп оголосив, що пожертву зробив «патріот» і «мій друг», не назвавши його імені. За його словами, ця людина висловила бажання компенсувати будь-який дефіцит коштів, спричинений зупинкою роботи уряду.
- Опівночі 1 жовтня Конгрес США прострочив крайній термін фінансування, що спричинило перше зупмнення роботи американського уряду за майже сім років — і третє за часів президентства Дональда Трампа. У США фінансовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня.
- Востаннє американський уряд призупиняв свою роботу у грудні 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Трампа, шатдаун тривав 34 дні. З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.
- У березні Конгрес США останньої миті запобіг припиненню роботи уряду. Тоді Сенат підтримав ухвалений Палатою представників законопроєкт про урядове фінансування. Однак це показало глибокі розбіжності всередині Демократичної партії.