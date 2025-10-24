Європейська підтримка України нарешті дає результати. Світові медіа про російсько-українську війну 24 жовтня

Ніхто не знає, як довго цього разу триватиме образа Трампа на Путіна, але останні кілька днів стали важливим сигналом того, що європейська наполегливість у підтримці України дала плоди (принаймні на даний момент), пише The New York Times. Рішення президента США запровадити санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Лукойл» та «Роснафта» — матиме значний вплив на доходи Росії з часом, вважає видання. Європа додала власний пакет нових санкцій і взяла на себе зобов’язання покривати фінансові та військові потреби України протягом наступних двох років.

Європейці також активно працюють над тим, щоб Трамп залишався на їхньому боці або хоча б менше піддавався на лестощі Путіна. Річард Фонтен із Центру нової американської безпеки зазначив, що маніпуляції Путіна та європейська наполегливість допомогли Трампу нарешті завдати Росії певної шкоди. «Путіна не можуть схилити до миру чарівність, взаєморозуміння чи вміння домовлятися, — написав Фонтен у соцмережах. — Президент тепер, можливо, це розуміє. І те, що підтримка України й тиск на Росію є найкращим шляхом до завершення цієї жахливої війни».

Втім, щодо позики Україні за рахунок заморожених російських активів спільного рішення в Європі немає. Вчора на саміті ЄС глави держав і урядів піднімали це питання. Обговорення було непростим — і на даний момент провалилося, розповідає німецьке видання Der Spiegel. Ще за президентства Джо Байдена США неодноразово закликали ЄС використовувати заморожені гроші Росії, але європейці довго цьому опиралися. Зокрема, через страх, що єврозона втратить репутацію безпечного прихистку для іноземних інвесторів. До того ж потрібна складна юридична конструкція, щоб Україна могла остаточно отримати доступ до цих коштів, зазначає видання. Найбільші побоювання досі висловлює Бельгія, яка відповідає за управління активами через Euroclear.

