Зеленський закликав європейських партнерів «позичити» Україні системи Patriot

Президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських партнерів з проханням тимчасово передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, аби посилити захист українського неба до моменту виконання американського контракту на їхнє постачання.

Про це йдеться в заяві пресслужби Офісу президента.

«Є важливе питання до Європи. Ми зараз обговорюємо зі Сполученими Штатами угоду про купівлю необхідної кількості систем Patriot. Їх можуть надати не відразу, а через деякий час. Є черга країн, які чекають на постачання, і ми намагаємося змінити цю чергу — а це непросто», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що в країнах Європи вже є значна кількість систем Patriot та інших комплексів ППО, які перебувають у режимі очікування. Україна могла б тимчасово використати їх для захисту мирних жителів від російських ракетних атак.

«Ми могли б використати їх зараз для захисту життів, щоб не чекати своєї черги. І нам би дуже допомогло, якби ми змогли отримати ці системи зараз також із Європи, а потім замінити їх пізніше, коли настане наша черга в угоді з американцями», — зазначив він.

Зеленський закликав кожну європейську країну, яка має системи Patriot, підійти до питання «практично» й допомогти Україні вже зараз.