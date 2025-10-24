ВАКС конфіскував понад 400 млн грн у міністра внутрішніх справ часів Януковича

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції до ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Він очолював відомство у 2011—2014 роках.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У Захарченка конфіскували шість об’єктів нерухомості, серед яких дві квартири в Києві, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках. Загальна вартість конфіскованого майна — понад 400 мільйонів гривень.

Санкції застосували як захід, спрямований на те, щоб не допустити використання активів осібами, що створюють загрозу національній безпеці України.

Віталій Захарченко є фігурантом кількох кримінальних проваджень, багато з яких вже передані до суду. Зокрема, йому інкримінують державну зраду, створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції гідності і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.