«Треба жити!»: оголошено назву цьогорічного Радіодиктанту національної єдності

Цьогорічний Радіодиктант національної єдності матиме назву «Треба жити!».
Про це повідомляє «Суспільне Культура».
Авторкою тексту стала письменниця і перекладачка Євгенія Кузнєцова — відома за романами «Спитайте Мієчку» та «Дороги під ясенами». Читатиме текст народна артистка України Наталія Сумська — акторка театру й кіно, лауреатка Шевченківської премії, яка активно підтримує культурні ініціативи, пов’язані з українською мовою та мистецтвом.
- Цьогоріч Радіодиктант національної єдності писатимуть у понеділок, 27 жовтня, у День української писемності та мови.
- Євгенія Кузнєцова також авторка художніх книжок «Готуємо в журбі», «Драбина», «Вівці цілі» та нонфікшну «Мова-меч. Як говорила Радянська імперія».
- Наталія Сумська — українська акторка і телеведуча, провідна акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.