Reuters: Єдиний НПЗ у Сербії опинився на межі зупинки через американські санкції

Американські санкції проти нафтової компанії «Нафтова індустрія Сербії» (NIS), що належить Росії, заблокували постачання нафти на єдиний у Сербії нафтопереробний завод.

Про це Reuters повідомили джерела.

За даними агентства, Сербії залишилося всього кілька днів до того, як нафтопереробний завод NIS у Панчево буде змушений припинити переробку нафти.

Президент Сербії Александар Вучич 9 жовтня попередив, що без поставок нафтопереробний завод, який забезпечує більшу частину нафтопродуктів країни, включно з бензином й авіаційним паливом, не зможе працювати після 1 листопада.

Однак Вучич зазначив, що паливні сховища заповнені, а наявних запасів нафтопродуктів країні має вистачити до кінця року.

Росія і Сербія досі шукають рішення, яке дозволило б скасувати санкції США, оголошені в січні проти російських власників контрольного пакета акцій NIS. Обмеження набули чинності 9 жовтня.

Вучич стикається з хвилею антиурядових демонстрацій і, можливо, тепер йому доведеться спробувати забезпечити додаткові баржі з нафтою на випадок надзвичайних ситуацій, коли в балканській країні настане холодна зима.