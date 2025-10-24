У Харкові до десяти зросла кількість постраждалих від російської атаки КАБами (оновлено)

Через російські удари керованими авіабомбами по Харкову 24 жовтня постраждали десятеро цивільних.

Про це повідомляють ДСНС, Харківська ОВА та обласна прокуратура.

Пʼять прильотів зафіксували в Індустріальному районі міста. Загалом на місто скинули шість авіабомб.

Одне влучання було по автобазі — там пошкоджені понад 20 автівок, друге — по цивільному підприємству. Зайнялася пожежа.

На одному з місць влучань вибухова хвиля пошкодила дві багатоповерхівки — там вибиті вікна.

Станом на 15:30 відомо про десятьох постраждалих. Поранень зазнали четверо чоловіків, троє з них госпіталізовані. У чотирьох жінок — гостра реакція на стрес.