Правозахисники: за пʼять років майже 4 500 дітей постраждали від насильства з боку італійских священників

Майже 4 500 дітей постраждали від насильства з боку католицьких священиків в Італії у випадках, які зареєстрували з 2020 року. Про це 24 жовтня заявила група жертв, яка поновила тиск на священників, щоб ті протистояли кризі, яка давно католицьку церкву.

Про це пише Reuters.

Неофіційні дані найбільшої в Італії групи жертв церковного насильства Rete lʼAbuso базуються на свідченнях жертв, судових джерелах та справах, про які повідомляли медіа.

Глобальну католицьку церкву десятиліттями стрясають скандали, повʼязані зі священиками-педофілами та приховуванням їхніх злочинів, але місцеві церковні лідери в Італії менш відверті у вирішенні цієї проблеми.

Новий Папа Лев, який цього тижня вперше зустрівся з жертвами сексуального насильства з боку духовенства, закликав нових єпископів Церкви не приховувати звинувачень у неправомірних діях. Його попередник, Папа Франциск, зробив це питання пріоритетом свого 12-річного папства, але досягнув неоднозначних результатів.