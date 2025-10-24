На Житомирщині чоловік підірвав гранату на пероні — є загиблі та постраждалі

На залізничній станції Овруч у Житомирській області 24 жовтня чоловік підірвав гранату під час перевірки документів. Через це загинули прикордонниця і троє цивільних.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Подія сталася близько 10:50 на пероні в місті Овруч Коростенського району.

За попередньою інформацією, працівники Держприкордонслужби перевіряли документи у пасажирів потяга. У цей час на пероні один з них дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух.

У результаті цей чоловік загинув. Ним виявився 23-річний житель Харкова.

Також смертельні поранень зазнали троє жінок віком 29, 58 і 82 роки. Це жительки Коростенщини. Серед загиблих — прикордонниця.

Ще 12 людей зазнали поранень. Постраждалих госпіталізували.