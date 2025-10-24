Бєлгород усе частіше страждає від блекаутів через українські удари, яких різко побільшало. Світові медіа про війну 23 жовтня

Хоча для багатьох у Росії війна все ще здається далекою, жителі Бєлгородської області зараз відчувають її щодня, розповідає BBC. «До вересня війна була на другому плані. Тепер постійно нагадує про себе через відключення світла, нестачу палива та тривожність», — каже мешканець, якому для матеріалу вигадали імʼя Яків (він побоявся назвати справжнє). З початку року, за даними видання, число атак збільшилося майже в чотири рази — у вересні в області було зафіксовано понад 4 тисячі дронів. «Це так гучно й так жахливо. Я поверталася з лікарні, коли спрацювала сирена і в телеграмі прийшло сповіщення про атаку безпілотника. Потім пролунали постріли з автомата, я вибігла в сусідній двір і спробувала сховатися під аркою», — каже одна з жительок Бєлгорода.

Місцева студентка розповіла BBC, що була вдома у місті ввечері 28 вересня, коли у її телефоні почали з’являтися сповіщення про ракетну небезпеку. «Ми побігли в коридор, бо вибухи почалися майже одразу. Вони були дуже гучними. Світло блимнуло й згасло», — згадує вона. За повідомленнями місцевих каналів, ракети влучили в головну Бєлгородську теплоелектростанцію та підстанцію. Деякі мешканці передмість залишилися без світла до ранку. Наступного дня близько 77 тисяч людей в області, або 5% населення, все ще не мали електрики.

Менш ніж за тиждень сталося ще одне масштабне відключення електроенергії. Влада Бєлгорода каже, що не може забезпечити всіх резервними генераторами, та закликала купувати власні. «Але чим ми їх маємо заправляти, враховуючи паливну кризу?» — жаліється виданню літня мешканка Марія. Понад половину регіонів Росії, включно з Бєлгородом, постраждало від дефіциту бензину та дизельного палива через посилення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. «І ціни на генератори теж різко зросли», — додає жінка.

В іншій статті BBC розмірковує про значення санкцій США щодо російської нафти. Двоє колишніх американських послів в Україні кажуть, що результати цього кроку стануть помітні лише з часом. «Санкції, безумовно, зашкодять російській економіці, яка вже має проблеми, — зазначив посол Джон Гербст. — Але наївно думати, що самі вони змусять Путіна вести переговори чесно. Щоб він дійсно домовлявся, потрібен тривалий тиск — економічний і військовий. Утім, це хороший початок».

Інший колишній посол Білл Тейлор додав: «Санкції показують Путіну, що настав час сідати за стіл переговорів». Раніше Дональд Трамп пропонував заморозити бойові дії на нинішніх лініях фронту, натякаючи, що територію слід залишити такою, як вона є. Росія проти цього — речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва хоче, аби українські війська залишили частини сходу Донбасу, які Київ ще контролює. Нові санкції проти ключової частини російської економіки можуть змусити Москву переглянути цю позицію. Видання пише, що саме на це сподіваються США, хоча аналітики прогнозують, що негайних змін на місцях не буде.

Читайте також матеріал The Guardian про те, що масштаб пожеж, які охоплюють Україну і знищують її природу, не в останню чергу зростає через Росію. У 2024 році згоріло майже мільйон гектарів землі. Це більше ніж у всіх країнах ЄС разом узятих за цей період. Вогонь поширювався через спеку, обстріли й міни. Найбільше постраждали Харківська, Донецька, Луганська та Запорізька області, де проходить лінія фронту. А пожежники та працівники національних парків часто стають мішенями для російських дронів.

