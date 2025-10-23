Освітній застосунок «Мрія» запрацює в дитсадках. Які переваги для вихователів і батьків

Уряд оновив постанову, яка регулює роботу цифрової освітньої платформи «Мрія». Тепер нею зможуть користуватися й заклади дошкільної освіти.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Відтепер у застосунку буде доступний окремий функціонал — «Мрія. Дошкілля». Вихователі отримають зручні інструменти для обліку відвідування, занять, харчування й сну, а батьки — доступ до інформації про навчання, дозвілля, успіхи й настрій дитини.

У системі з’явиться гейміфікація — бізнес отримає можливість надавати дітям бонуси чи заохочення.

Також «Мрія» стане відкритою платформою для освітнього контенту. Так, вчителі та компанії зможуть самостійно публікувати матеріали, а держава контролюватиме їхню якість.

Подати заявку на підключення до платформи можна безкоштовно на сайті.