Освітній застосунок «Мрія» запрацює в дитсадках. Які переваги для вихователів і батьків

Уряд оновив постанову, яка регулює роботу цифрової освітньої платформи «Мрія». Тепер нею зможуть користуватися й заклади дошкільної освіти.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Відтепер у застосунку буде доступний окремий функціонал — «Мрія. Дошкілля». Вихователі отримають зручні інструменти для обліку відвідування, занять, харчування й сну, а батьки — доступ до інформації про навчання, дозвілля, успіхи й настрій дитини.
У системі з’явиться гейміфікація — бізнес отримає можливість надавати дітям бонуси чи заохочення.
Також «Мрія» стане відкритою платформою для освітнього контенту. Так, вчителі та компанії зможуть самостійно публікувати матеріали, а держава контролюватиме їхню якість.
Подати заявку на підключення до платформи можна безкоштовно на сайті.
- Освітній застосунок «Мрія» 1 вересня 2023 року презентував президент Володимир Зеленський. Тоді він сказав, що застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме, на що звернути увагу й чому присвятити більше часу.
- У квітні 2025-го застосунок «Мрія» став доступний для усіх шкіл. Цьогоріч до нього мають приєднатися ще 2 000 навчальних закладів.