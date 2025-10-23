Побиття працівника СІЗО. Ексочільнику КРАІЛ Івано Рудому оголосили підозру

Колишньому голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому оголосили підозру в нападі на співробітника слідчого ізолятора.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Рудий перебуває під вартою у Київському СІЗО — його підозрюють у сприянні діяльності російського онлайн-казино на території України та незаконному зберіганні наркотиків і зброї.

Працівники СІЗО помітили, що підозрюваний має у камері мобільний телефон і прийшли до нього з обшуком. Рудий не хотів віддавати телефон, тому вихопив відеореєстратор правоохоронця, а потім почав бити руками та головою працівника СІЗО по обличчю.

Його зупинили працівники ізолятора та інший увʼязнений. Унаслідок нападу майор внутрішньої служби слідчого ізолятора отримав легкі тілесні ушкодження.

Колишньому голові КРАІЛ повідомили про підозру в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у звʼязку з виконанням ним службових обовʼязків.

Чому Іван Рудий сидить у СІЗО

У грудні 2024 року в Україні ліквідували Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Замість неї азартні ігри й лотереї взялося контролювати новостворене Державне агентство «ПлейСіті».

19 грудня правоохоронці затримали очільника КРАІЛ Івана Рудого за підозрою в пособництві російському онлайн-казино. Ідеться про Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор.

Слідство встановило, що повʼязані з діяльністю онлайн-казино люди провадили господарську діяльність на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.

До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

У помешканні Рудого, а також на роботі та в його автівках провели обшуки, вилучили флеш-носії, чорнові записи та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотики та гроші.

Пізніше Печерський райсуд Києва взяв Івана Рудого під варту без права внесення застави.