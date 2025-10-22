«Слідство.Інфо»: Журналістку Анастасію Глуховську понад два роки утримують росіяни, не висуваючи жодних звинувачень

У серпні 2023 року співробітники ФСБ Росії захопили в заручниці мелітопольську журналістку Анастасію Глуховську. Понад два роки Росія тримає її в незаконному ув’язненні, не висуваючи жодних звинувачень.

Про це йдеться в розслідування «Слідство.Інфо».

20 серпня 2023 року співробітники ФСБ Росії увірвалися в квартиру Глуховської та захопили її в заручниці. Крім того, у квартирі провели обшук і забрали всі носії інформації: ноутбук, флеш-накопичувачі, телефон. З того часу з журналысткою немає зв’язку. 27 жовтня на своєму сайті російська ФСБ повідомила, що мелітопольських «агентів» затримували співробітники спецслужби. Хоча в офіційному листі, датованому 13 жовтня, ФСБ відповіла рідним Глуховської, що її не затримували.

Спершу Анастасію Глуховську утримували в підвальному приміщенні підприємства «Руслан-комплект», яке окупанти перетворили на катівню. Журналістам «Слідства.Інфо» вдалося отримати свідчення жінки, яку утримували там разом з Анастасією. Вона розповіла, що полонену журналістку катували.

Журналістам «Слідства.Інфо» вдалося знайти свідка, який знає, куди після Таганрогу етапували Анастасію Глуховську. Йдеться про СІЗО № 3 у Кізелі Пермського краю РФ. Раніше там зафіксували щонайменше дві смерті українських бранців — міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва і журналістки Вікторії Рощиної.