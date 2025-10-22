Чеська вчителька не змогла оскаржити покарання за заперечення злочинів РФ в Україні. Її засудили до умовного терміну

Апеляційний суд Чехії призначив покарання у вигляді семимісячного умовного терміну вчительці Мартіні Беднаржовій, яка на своїх уроках заперечувала скоєння Росією злочинів в Україні.

Про це повідомляє ČTK.

Їй також заборонили працювати з дітьми на три роки та зобовʼязали пройти курс підвищення медіаграмотності. Якщо вона не відвідуватиме курс, їй може загрожувати зміну покарання на безумовне позбавлення волі.

«Сьогоднішнє рішення апеляційного суду є гарною новиною про те, що в нашій країні не можна безкарно поширювати дезінформацію про війну в Україні й про ті жахливі злочини, які там вчиняє Російська Федерація», — прокоментував рішення суду прокурор.

Адвокат вчительки сказав журналістам, що очікував такого результату апеляційного засідання і висловив розчарування.

«Це сумний день для чеської юстиції, ми є першою країною в ЄС, яка засудила людину за таке... Звичайно, ми подамо апеляцію і, можливо, конституційну скаргу», — додав він.