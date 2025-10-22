Норвегія виділить $150 мільйонів на українську енергетику

Норвегія виділить 1,5 мільярда норвезьких крон ($150 мільйонів) для України. Їх направлять на забезпечення українських домогосподарств, підприємств та установ електроенергією.

Про це повідомляється у пресрелізі норвезького уряду від 22 жовтня.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Це вперше Україна отримає підтримку від Норвегії через Інвестиційну рамкову програму ЄС для України (UIF) — інструмент для надання допомоги Україні європейськими партнерами.

Уряд країни також пропонував 15 жовтня збільшити фінансову підтримку України у 2026 році до 85 мільярдів норвезьких крон ($8,4 мільярда). Якщо норвезький парламент схвалить цей проєкт держбюджету, загальний обсяг підтримки з боку Норвегії на 2023—2030 роки становитиме близько 275 мільярдів норвезьких крон ($27,3 мільярда).

У цілому з 2022 року Норвегія надала Україні фінансову підтримку на суму 6,1 мільярда норвезьких крон ($606,3 мільйона).