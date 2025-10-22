Новини

Норвегія виділить $150 мільйонів на українську енергетику

Дата:

Норвегія виділить 1,5 мільярда норвезьких крон ($150 мільйонів) для України. Їх направлять на забезпечення українських домогосподарств, підприємств та установ електроенергією.

Про це повідомляється у пресрелізі норвезького уряду від 22 жовтня.

Це вперше Україна отримає підтримку від Норвегії через Інвестиційну рамкову програму ЄС для України (UIF) — інструмент для надання допомоги Україні європейськими партнерами.

Уряд країни також пропонував 15 жовтня збільшити фінансову підтримку України у 2026 році до 85 мільярдів норвезьких крон ($8,4 мільярда). Якщо норвезький парламент схвалить цей проєкт держбюджету, загальний обсяг підтримки з боку Норвегії на 2023—2030 роки становитиме близько 275 мільярдів норвезьких крон ($27,3 мільярда).

У цілому з 2022 року Норвегія надала Україні фінансову підтримку на суму 6,1 мільярда норвезьких крон ($606,3 мільйона).

Автор: Анастасія Зайкова