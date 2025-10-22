СБУ показала нові морські дрони Sea Baby. Влітку вони атакували Кримський міст

Зокрема, ці дрони використовували для третьої успішної атаки на Кримський міст, яка відбулася 3 червня 2025 року. Вони доставили до потрібного місця вибухівку, якою оператори підірвали опори мосту.

Про це повідомила СБУ.

Служба безпеки України продемонструвала нове покоління морських дронів Sea Baby. Вони вже пройшли бойові випробування у Чорному морі.

Оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1 500 км і нести до 2 тис. кг вантажу. Вони мають посилені двигуни і сучасну систему навігації.

Розробники представили два дрони з різною зброєю. Перший оснащений кулеметною установкою, що має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Другий переносить важке озброєння: 10-зарядну ракетну систему залпового вогню «Град».

Нові модифікації Sea Baby побудували за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі UNITED24.