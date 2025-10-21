Bloomberg: Україна і європейські партнери готують пропозицію припинити війну по лінії фронту

Європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення російсько-української війни за нинішніми лініями фронту. Реалізацію запропонованого плану контролюватиме рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з питанням.

Пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими щойно Росія погодиться на припинення вогню. Україна отримає гарантії безпеки, кошти для відновлення після війни та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Санкції проти Росії поступово скасують, хоча близько $300 мільярдів заморожених резервів Центробанку РФ повернуться лише після того, як Москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. Обмеження відновлять, якщо Росія нападе знову.

Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ні Україна, ні європейські країни юридично не визнають жодної окупованої землі російською.

Деталі плану наразі доопрацьовують, і вони можуть змінитися. Будь-яка пропозиція також потребуватиме схвалення Вашингтона. Європейські чиновники можуть відвідати США цього тижня.

Цей план перегукується із закликами Трампа минулого тижня негайно заморозити війну на нинішніх позиціях, перш ніж розпочинати переговори. Після телефонної розмови з Путіним та зустрічі в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським, президент США заявив, що Росія та Україна повинні «зупинитися там, де вони є». Зеленський також заявив, що припинення вогню має стати важливим першим кроком.