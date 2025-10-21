У РФ підірвали залізницю сполученням Псков — Санкт-Петербург

Уночі 21 жовтня стався підрив залізничних колій на одному з перегонів залізничного сполучення Псков — Санкт-Петербург, яке використовується для військової логістики ворога.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в українській розвідці.

Унаслідок вибуху сталося часткове загоряння рухомого складу вантажного потяга.

Реагуючи на надзвичайну подію, на місце відразу вирушили спеціальні служби держави-агресорки. За вже сформованою традицією, мобільний інтернет в районі інциденту не працював.

Джерела в ГУР повідомляють, що внаслідок вибуху зупинено логістику та рух залізничними шляхами, що негативно вплине на постачання окупаційної армії РФ.