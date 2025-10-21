Рада підтримала збільшення видатків держбюджету — на оборону направлять 325 млрд грн

Верховна Рада на засіданні 21 жовтня підтримала за основу та в цілому законопроєкт № 14103 про збільшення видатків Держбюджету-2025 на нацбезпеку та оборону на 325 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба Ради.

Рішення в другому читанні підтримали 297 нардепів.

Ось куди направлять додаткові кошти:

210,9 млрд грн — ЗСУ;

99,1 млрд — виробництво та закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;

8,1 млрд грн — Національній гвардії;

4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзвʼязку;

1,3 млрд грн — для СБУ;

918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту;

83 млн грн — Державній прикордонній службі;

28,8 млн грн — для ГУР Міноборони;

8 млн грн — для Служби зовнішньої розвідки.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк додав, що Рада також підтримала доручення голові Верховної Ради невідкладно підписати законопроєкт та відправити його на підпис президенту.