Новини

Рада підтримала збільшення видатків держбюджету — на оборону направлять 325 млрд грн

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Верховна Рада на засіданні 21 жовтня підтримала за основу та в цілому законопроєкт № 14103 про збільшення видатків Держбюджету-2025 на нацбезпеку та оборону на 325 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба Ради.

Рішення в другому читанні підтримали 297 нардепів.

Ось куди направлять додаткові кошти:

  • 210,9 млрд грн — ЗСУ;
  • 99,1 млрд — виробництво та закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;
  • 8,1 млрд грн — Національній гвардії;
  • 4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзвʼязку;
  • 1,3 млрд грн — для СБУ;
  • 918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту;
  • 83 млн грн — Державній прикордонній службі;
  • 28,8 млн грн — для ГУР Міноборони;
  • 8 млн грн — для Служби зовнішньої розвідки.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк додав, що Рада також підтримала доручення голові Верховної Ради невідкладно підписати законопроєкт та відправити його на підпис президенту.