Рада підтримала збільшення видатків держбюджету — на оборону направлять 325 млрд грн

Верховна Рада на засіданні 21 жовтня підтримала за основу та в цілому законопроєкт № 14103 про збільшення видатків Держбюджету-2025 на нацбезпеку та оборону на 325 мільярдів гривень.
Про це повідомила пресслужба Ради.
Рішення в другому читанні підтримали 297 нардепів.
Ось куди направлять додаткові кошти:
- 210,9 млрд грн — ЗСУ;
- 99,1 млрд — виробництво та закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;
- 8,1 млрд грн — Національній гвардії;
- 4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзвʼязку;
- 1,3 млрд грн — для СБУ;
- 918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту;
- 83 млн грн — Державній прикордонній службі;
- 28,8 млн грн — для ГУР Міноборони;
- 8 млн грн — для Служби зовнішньої розвідки.
Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк додав, що Рада також підтримала доручення голові Верховної Ради невідкладно підписати законопроєкт та відправити його на підпис президенту.