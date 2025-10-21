Уряд дозволив проводити закупівлі для захисту критичної інфраструктури без відкритих торгів

Кабмін 21 жовтня розширив умови проведення публічних закупівель, щоб пришвидшити відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Тепер до 1 березня 2026 року договір на закупівлі для будівництва, ремонту чи інших інженерно-технічних заходів із захисту обʼєктів критичної інфраструктури можна укладати без проведення відкритих торгів або електронного каталогу.

Рішення стосується придбання товарів і послуг (крім поточного ремонту) на суму від 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту — від 200 тисяч гривень, робіт — від 1,5 мільйона гривень.

Раніше така процедура застосовувалася лише для обʼєктів паливно-енергетичного сектора. Тепер її поширили й на обʼєкти систем життєзабезпечення (вода, тепло, електропостачання), транспорт і пошту.

У Мінекономіки вважають, що ці зміни дозволять замовникам швидше укладати договори та негайно запускати ремонтні чи захисні роботи там, де це потрібно.