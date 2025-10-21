Окупанти вночі запустили по Україні ракети та майже сотню дронів. Як відпрацювала ППО

У ніч проти 21 жовтня російська армія атакувала Україну шістьма ракетами та 98 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Майже 70 із них — «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дві балістичні ракети «Іскандер-М» / KN-23 росіяни запустили з Брянської області, а чотири зенітні керовані ракети С-300 — з Курської.

Майже сто ударних дронів цього разу летіли на Україну з таких напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ, Чауда і Гвардійське у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знешкодила 58 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Ракети та ще 37 ударних БпЛА влучили в 10 місцях, у двох впали уламки.